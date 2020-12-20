Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı hedefliyor - Son Dakika

Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı hedefliyor

20.12.2020 13:17

Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı hedefliyor Başkan Mahçiçek: "Expo 2023 ile Kahramanmaraş yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayacak" Onikişubat Belediyesi tarafından organize edilecek olan 'Expo 2023' ile Kahramanmaraş yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı...

Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı hedefliyor

Başkan Mahçiçek:

"Expo 2023 ile Kahramanmaraş yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayacak"

KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat Belediyesi tarafından organize edilecek olan 'Expo 2023' ile Kahramanmaraş yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Dondurması, biberi ve tarhanasıyla meşhur, edebiyat şehri Kahramanmaraş'ta Expo 2023 heyecanı yaşanıyor. Onikişubat Belediyesi'nin, Kahramanmaraş'ı bir dünya markası haline getirmek için Türkiye'nin 100'üncü yılında Expo 2023 Onikişubat'ı almaya hak kazanmasıyla hem Kahramanmaraş'ın hem de Türkiye'nin adeta gururu oldu.

Expo 2023 hazırlıklarının sürdüğü Kahramanmaraş'ta ev sahibi Onikişubat Belediyesi, start verdiği vizyon projelerini bitirme aşamasına getirdi. İddialı projelerin Expo 2023'e yetiştirilmesiyle Türkiye'de ilk olan 69 bin metrekarelik turkuaz renkli Kristal Lagünü, yine bir ilk iki konsept bir arada olan Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi, yöresel el sanatları ve coğrafi işaretli ürünler atölyeleri ile dünyaya açılan penceresi olacak Arasta Kültür Merkezi, uluslararası fuarların olacağı Kongre Merkezi ile yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edeceği cazibe merkezi haline gelecek.

Expo 2023 ile Kahramanmaraş yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Kahramanmaraş Valiliği başkanlığında Expo 2023 Onikişubat Danışma Kurulu toplanarak bu büyük organizasyon için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Onikişubat Belediyesi, pandemi sürecine rağmen bu dev organizasyon için şehrin tüm kurumlarıyla topyekun bir çalışma içine girdiğini, tarihi yapıların restore edilmesi, tesis eksikliklerinin giderilmesi gibi çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Expo 2023'ün Danışma Kurulu Toplantısının ikincisi Rekreasyon Alanda gerçekleştirildi. Expo 2023 sergi alanında ağaç dikimi düzenlenirken, protokol tarafından kutsallığın sembolü olan zeytin fidanları toprakla buluşturuldu ve isimleri yazılı levhalar gelecek kuşaklara miras olarak ağaçlara asıldı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in ev sahipliğindeki toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yanı sıra ilçe belediye başkanları da katıldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 2018 yılında uluslararası düzeyde çok ciddi çalışmalar yaparak Expo 2023'e ev sahipliği yapmaya hak kazandıklarını belirterek, "Japonya bile yüzde 57 oy alırken, tüm katılımcıların oybirliğiyle Expo'nun şehrimizde yapılmasına karar verilmiştir. Bu da Onikişubat Belediyemizin Kahramanmaraş'ımızın çok ciddi bir çalışma yürüttüğünün kanıtıdır. Bu alanda uluslararası projelerin önemli bir kısmını gittik, gördük. Onlardan daha iyisini nasıl yaparız araştırdık. Bunun için 70 dönüm civarında bir kristal lagün yaptık. Gölün arıtma sistemi son teknoloji le tasarlanmış bir sistem. Türkiye'de tek ve ilk iki konsept bir arada Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi yaptık. Yakın bir zamanda uluslararası toplantılar düzenleyebileceğimiz bir kongre merkezinin inşaatına başlayacağız. Kültürel değerlerini yansıtan, dünyaya açılan penceremiz, coğrafi işaretli ürünlerin yapıldığı ve satıldığı dükkanlarımız Arasta Kültür Merkezi'mizde olacak. Bu çalışmalar ile şehrimize 2 milyon yerli ve yabancı misafirin gelmesini öngörüyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, "Expo 2023'e kadar yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. İlimizin daha ileriye taşınması için belediyelerimizle, ticaret odamızla, üniversitelerimizle ve toplumumuzun tüm kesimleriyle gayret içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı hedefliyor
Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı hedefliyor
Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı hedefliyor
Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı hedefliyor

Kahramanmaraş, Onikişubat, Türkiye, Expo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı hedefliyor - Son Dakika


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