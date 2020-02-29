Kahramanmaraş-şehit astsubay akçadağ'ı, 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş-şehit astsubay akçadağ'ı, 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

6 saat önce

Şehit Astsubay Akçadağ'ı, 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladıSURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (29), memleketi Kahramanmaraş'ta 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Astsubay Akçadağ'ı, 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (29), memleketi Kahramanmaraş'ta 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Akif Akçadağ'ın naaşı hastane morgundan alındıktan sonra Karamanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenaze tarihi Ulu Cami'ye getirildi. Burada düzenlenen törene; şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 1'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, 5'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

DUA VE TEKBİRLERLE UĞURLADILAR

İl Müftüsü Celal Sürgeç helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Cami avlusunda yer kalmadığı için kabalağın büyük bir bölümü caminin dışında ve yolda saf tuttu. Daha sonra askerler şehidin naaşını omuzladı. Bu sırada cami içinde ve dışında yaklaşık 10 bin kişi tekbir ve dualarla Akçadağ'ı sonsuzluğa uğurladı. Şehit Akif Akçadağ, götürüldüğü Orhangazi Mezarlığı'na gözyaşları arasında toprağa verildi.

"BİZ BİLİNMEYENLERİZ ANSIZIN GELİR ANSIZIN GİDERİZ"

Şehit Akif Akçadağ'ın WhatsApp'daki durumuna "Biz bilinmeyenleriz ansızın gelir ansızın gideriz" yazdığı ortaya çıktı. Okuyanları duygulandıran bu mesajı şehidin kardeşi, sosyal medyadan "Kardeşimin düğün konvoyunda mutluluk gözyaşı hayal ederken, şehit konvoyunda hüzün gözyaşı döktürenler için yaşasın cehennem" notuyla paylaştı.

Kahramanmaraş-şehit astsubay akçadağ'ı, 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

Kahramanmaraş, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:49 Kaynak: DHA
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