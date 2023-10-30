Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ GÖKSUN İLÇESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Göksun olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 7,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Göksun merkezli 4,2 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kayseri, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki depremin büyüklüğünü 4,2 olarak rapor etti.