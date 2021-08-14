Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Aydın ve Uzunoğlu'nun evlerinde yas var - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Mut Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan ile bazı ilçe protokolü, Güllük Mahallesi'nde yaşayan ailenin evine giderek, acı haberi verdi.

Burada haberi alan baba Salih ile anne Emine Aydın'ı yetkililer teskin etti.

Anne Emine Aydın, "Kuzum iki çocuğunu okutacaktı." diyerek gözyaşı döktü.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

Haberin ardından orman işletme müdürlüğünde çalışan bazı personeller ve Aydın'ın yakınları aile evine geldi.

Oğuz Avşar Aydın'ın 1998'den beri Orman Genel Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde yer aldığı, evli ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Aynı kazada hayatını kaybeden koordinatör Edip Uzunoğlu'nun Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde yas var.

Uzunoğlu'nun Orhangazi Mahallesi'ndeki aile evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Burada Uzunoğlu'nun eşi Ayşe Uzunoğlu ve yakınları gözyaşı döktü.

Uzunoğlu'nun 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.

??????? Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.