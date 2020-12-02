Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarına "erişilebilirlik" belgesi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarına "erişilebilirlik" belgesi

02.12.2020 20:41
Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarına

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarına "erişilebilirlik" belgesi verildi.

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarına "erişilebilirlik" belgesi verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin engelsiz bir hale getirilmesi için yerel yönetimlerle büyük bir gayret içerisinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "Erişilebilirlik yılı" ilan edildiğini hatırlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 22 binaya ve 61 toplu taşıma aracımıza erişilebilirlik belgesi verilmiş olup ilimiz 2020 yılında en çok erişilebilirlik belgesi veren kent olmuştur. Bu başarıya katkı sunan Belediye Başkanımızın şahsında Büyükşehir Belediyemize, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumun her kesimi engelli vatandaşlarımıza daha duyarlı olmaya davet ediyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarına ulaşılabilirlik standartlarını sağladıklarını belirtti.

Başkan Güngör, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorlu bir dönemden geçildiğini hatırlatarak, hastalık nedeniyle tedavisi devam eden vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tüm vatandaşların birer engelli adayı olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak erişilebilirlik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Güngör, bünyelerinde bulunan tüm toplu taşıma araçlarının erişilebilir hale getirildiğini aktardı.

Güngör, hükümet ve belediyeleri arasındaki yüksek iş birliğiyle önemli başarılar elde edildiğini ifade ederek, "Bunları yeterli görmeden çalışmaya devam ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, bünyemizdeki tüm toplu taşıma araçlarında sağladığımız ulaşılabilirlik standartlarından dolayı sertifika almaya hak kazandık. Bunun için de çalışma arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah aynı kararlılıkla, engelsiz şehir hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Coşkun, Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan sertifikayı Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'e takdim etti. Daha sonra protokol üyelerince erişilebilirlik sertifikası alan toplu taşıma araçları incelendi.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve ilgililer katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Toplu Taşıma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarına 'erişilebilirlik' belgesi - Son Dakika


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