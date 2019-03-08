Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, A.Ç'nin (22) kullandığı 46 ND 557 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Özdemir'e (23) çarptı.



Yaralan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Özdemir'in sağlık durumun ciddi olduğu öğrenildi.

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