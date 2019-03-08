Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
27 dakika önce
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ç'nin (22) kullandığı 46 ND 557 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Özdemir'e (23) çarptı.
Yaralan Özdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özdemir'in sağlık durumun ciddi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:02 Kaynak: AA
Sınırdan Kaçak Sokulmaya Çalışan Papağanları Gören Ekipler Gözlerine İnanamadı
Denize Uçan Otomobilde Bulunan 1'i Çocuk 2 Kişi, Böyle Kurtarıldı
Nükleer Silahlarda Kullanılan Madde Sivas'ta Ele Geçirildi
Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor