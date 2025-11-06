Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
06.11.2025 21:19
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Güney Kayabaşı'ya otomobil çarpması sonucunda çocuk hayatını kaybetti. Kaza yerinde toplanan vatandaşların darbettiği sürücüyü polisler kurtarıp, bölgeden uzaklaştırdı.

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Günay Kayabaşı olay yerinde yaşamını yitirdi. Öfkeli kalabalık, otomobil sürücüsünü darbetmeye çalıştı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Hacı Murat Caddesi'nde meydana geldi. B.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güney Kayabaşı'na Çarptı. Kız çocuğu metrelerce savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney Kayabaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

VATANDAŞLAR SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

Aşırı hızlı olduğu öne sürülen sürücü B.B. ise çevrede toplanan vatandaşlar tarafından darbedildi. Polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan B.B., bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra polis merkezine götürdü. Güney Kayabaşı'nın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Otomobil, Güvenlik, Güncel, trafik, Çocuk, Kaza, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
