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Kahvenin de özel bir gün var

6 saat önce

Türkiye'de yetişmemesine rağmen adı dünyaya Türk Kahvesi olarak yayılan kahvenin de dünyada kutlanan bir günü var. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi dolayısıyla Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 100 yakın mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş kampanya düzenledi.

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Türkiye'de yetişmemesine rağmen adı dünyaya Türk Kahvesi olarak yayılan kahvenin de dünyada kutlanan bir günü var. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi dolayısıyla Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 100 yakın mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş kampanya düzenledi.


5 Aralık, Türkiye'ye 15. Asırda girdiği bilinen kahve bugün dünyanın dört bir yanında Türk Kahvesi olarak bilinen kahvenin günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de yetişmemesine rağmen Türk adı ile anılan kahvenin aynı zamanda bir kültür olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun, " Katip Çelebi'nin Mizanül Hak Adlı eserinde belirttiğine göre: Kahve, Moka Yarımadası'na sürgün edilen bir Şazeli Dervişi tarafından 1555 yıllarında İstanbul'a getirilir. İlk kahvehane de 1556 yılında İstanbul Tahtakale'de açılır. Aradan geçen 463 yıllık süreçte şu anda sudan sonra en fazla tüketilen içecekler arasında yerini alan kahve Avrupa'ya da Türk kahvesi olarak yayılır. İlk yıllarda haram-helal olduğu konusu bile tartışılan kahveye dönemin ulamalarından Balıkesirli Çelebi Mehmet Efendi verdiği fetva ile "Sindirimi kolaylaştırdığı, zekayı açtığı ve bunun yanında insan sağlığına bir çok faydası bulunduğundan dolayı" helal olduğunu belirtmiştir. Mükemmel damak tadının yanında eskiden, zor bulunması ve meşakkatli bir işlem olması nedeniyle sadece özel ve çok değerli insanlara ikram edilen Türk Kahvesi artık dünyanın her yerinde Türk adı ile anılıyor. Bir fincanı 40 yıl dostluğun vesilesi olarak görülüp 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' atasözü ile ünü daha da artan Türk Kahvesi'nin günü olan '5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü' dolayısıyla firma olarak kampanya başlattık" dedi.


Değerli dostlarla içilen ve özellikle kıymet vermenin de bir göstergesi olan Türk Kahvesi için yüzde 50 indirim kampanysaı başlattıklarını kaydeden Tuğba Kuruyemiş Halkla İlişkiler Müdürü Uzun, "Çekirdeği özel, tadı özel Türk Kahvesi, 7 çeşit özel karışımlı efsane lezzetli mirvari kahvesi ve çikolatalı prenses drajesini, Dünya Türk Kahvesi Günü'ne özel yüzde 50 indirimle satış yapacağız" dedi. - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:27 Kaynak: İHA
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