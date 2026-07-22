Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı - Son Dakika
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Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı

22.07.2026 07:57
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokakta yürürken kalbi durarak aniden yere yığılan bir genç, yardımına gelen kişi tarafından soyuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan kan dondurucu olayda, gencin yanına yaklaşan şahıs sağlık ekiplerini aramak yerine talihsiz gencin cebindeki yaklaşık 6 bin lirayı çalarak cebine attı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yolda yürüdüğü sırada fenalaşarak yere yığılan ve kalbinin durduğu iddia edilen bir genç, yardım beklerken hırsızlık kurbanı oldu. Gencin yardımına koşmak yerine cebindeki parasını çalan şahsın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YARDIM ETMEK YERİNE CEPLERİNİ KARIŞTIRDI

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kafeteryaların bulunduğu boş bir sokakta yürüyen genç aniden dengesini kaybederek yüzüstü yere kapaklanıyor. O sırada olayı fark eden bir şahıs, hareketsiz şekilde yatan gencin yanına yaklaşıyor. 

Ancak şahıs, sağlık ekiplerine haber vermek veya ilk yardım uygulamak yerine kan donduran bir hamle yapıyor. Yere eğilerek gencin ceplerini karıştıran vicdansız şahıs, iddiaya göre gencin üzerindeki yaklaşık 6 bin TL'yi soğukkanlılıkla alıp kendi cebine atıyor.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ İZLEDİ

Gencin cebindeki parayı çaldıktan sonra ayağa kalkan şahsın, yerde ölüm kalım savaşı veren genci öylece bırakıp ellerini beline koyarak rahat tavırlarla beklemeye devam etmesi izleyenleri isyan ettirdi. 

Sosyal medyada hızla yayılan ve insanlık öldü mü dedirten görüntüler büyük tepki topladı. Vatandaşlar, can çekişen bir insanın savunmasız durumundan faydalanarak hırsızlık yapan bu şahsın acilen tespit edilip adalete teslim edilmesini talep ediyor.

Hırsızlık, Fethiye, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Muğla Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    habere bak Çürük sonuç ne oldu öldü mü kaldı mı öyle haber mi olur 3 0 Yanıtla
  • Samih Akyüz Samih Akyüz:
    Bu bir insanlık suçudur.yazıklar olsun 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kalbi durup yere yığılan gence yardım etmek yerine 6 bin lirasını çaldı - Son Dakika
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