Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmaya çalıştı

Aksaray'da kaldırıma yatıp çığlık atan bir kadın, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmak istedi.

KALDIRIMA AYIP ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI, DUYAN POLİSİ ARADI

Olay, Coğlaki Mahallesi Kılıçaslan Parkı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park girişinde kadın çığlığı duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırıma yatan Döndü A. (23) isimli genç kadın çığlıklar atarken, kadını gören bazı vatandaşlar yardım etmek istedi.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAK İSTEDİ

Yardımlara da cevap vermeyen kadın bir süre yerde çığlık atmaya devam etti. Ardından olay yerine gelen polis ekiplerini gören genç kadın bu kez yattığı kaldırımdan kalkarak yardımları reddedip kaçmak istedi. Polis ekipleri de kadının peşinden giderek uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirilen kadın, daha sonrasında ise polis otosuna alınarak evine götürüldü.