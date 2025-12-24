Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmaya çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmaya çalıştı

Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmaya çalıştı
24.12.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray’da kaldırıma yatıp uzun bir süre boyunca çığlıklar atan ve çevredeki vatandaşların yardım etme girişimlerini geri çeviren bir kadın, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.

Aksaray'da kaldırıma yatıp çığlık atan bir kadın, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçmak istedi.

KALDIRIMA AYIP ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI, DUYAN POLİSİ ARADI

Olay, Coğlaki Mahallesi Kılıçaslan Parkı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park girişinde kadın çığlığı duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaldırıma yatan Döndü A. (23) isimli genç kadın çığlıklar atarken, kadını gören bazı vatandaşlar yardım etmek istedi.

Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmak istedi

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAK İSTEDİ

Yardımlara da cevap vermeyen kadın bir süre yerde çığlık atmaya devam etti. Ardından olay yerine gelen polis ekiplerini gören genç kadın bu kez yattığı kaldırımdan kalkarak yardımları reddedip kaçmak istedi. Polis ekipleri de kadının peşinden giderek uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.

Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmak istedi

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirilen kadın, daha sonrasında ise polis otosuna alınarak evine götürüldü.

Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmak istedi
Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmak istedi
Kaynak: İHA

Güvenlik, Aksaray, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmaya çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Navigasyon ölüme götürüyordu Navigasyon ölüme götürüyordu
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı

21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:26
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu
Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2025 22:13:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kaldırıma yatıp çığlık attı, polisi görünce kaçmaya çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.