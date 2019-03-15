Kale, Harun Tekin'e Emanet
1 saat önce
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı müsabakada sarı-lacivertlilerin kalesi Harun Tekin'e emanet.Sarı-lacivertli ekipte Harun Tekin, Sivasspor maçı ile ligde 8 maç sonra formasına kavuştu.
Fenerbahçe
'nin Sivasspor
ile oynayacağı müsabakada sarı-lacivertlilerin kalesi Harun Tekin
'e emanet.
Sarı-lacivertli ekipte Harun Tekin, Sivasspor maçı ile ligde 8 maç sonra formasına kavuştu. Ligde en son 17'nci haftada Antalyaspor
maçında görev alan Harun, 26. haftada Kadıköy
'de kaleyi koruyan isim oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal
, haftalardır kalede görev yapan Volkan Demirel
'i ise yedek soyundurdu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:13 Kaynak: İHA
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