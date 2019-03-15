Son Dakika Haberleri: Kale, Harun Tekin'e Emanet

Kale, Harun Tekin'e Emanet

1 saat önce

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı müsabakada sarı-lacivertlilerin kalesi Harun Tekin'e emanet.Sarı-lacivertli ekipte Harun Tekin, Sivasspor maçı ile ligde 8 maç sonra formasına kavuştu.

Kale, Harun Tekin'e Emanet, System.String[]
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı müsabakada sarı-lacivertlilerin kalesi Harun Tekin'e emanet.

Sarı-lacivertli ekipte Harun Tekin, Sivasspor maçı ile ligde 8 maç sonra formasına kavuştu. Ligde en son 17'nci haftada Antalyaspor maçında görev alan Harun, 26. haftada Kadıköy'de kaleyi koruyan isim oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal, haftalardır kalede görev yapan Volkan Demirel'i ise yedek soyundurdu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:13 Kaynak: İHA

Spor
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