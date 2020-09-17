Kale'nin Çanakkale Bayisi Özkorkmaz'ın yeni mağazası açıldı - Son Dakika

Türkiye seramik sektörünün öncü kuruluşlarından Kaleseramik'in, Çanakkale'deki iş ortağı Özkorkmaz Yapı bünyesindeki yeni mağazası açıldı.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik'in, Çanakkale'deki iş ortağı Özkorkmaz Yapı bünyesindeki yeni mağazası, Kale Grubu üst yönetiminin de yer aldığı törenle açıldı.

Özkorkmaz Yapı'nın Biga'daki yeni mağazasının açılış töreninde, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay ve Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş yer aldı.

"Bayilerimizle ilişkilerimize son derece önem veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, bu iş ortaklığının her iki taraf için yıllarca başarının adı olduğunu belirterek, "Özkorkmaz Yapı'nın ilk mağazasını 2004 yılında değerli büyüğümüz İbrahim Bodur açmıştı. Dağıtım kanalımız olan bayilerimizle ilişkilerimize son derece önem veriyoruz. Başarımızın aramızdaki bu bağın güçlü olmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. Bölge halkına ve hepimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaleseramik'in artan tüketici ihtiyaçlarına tek çatı altında çözüm sunma hedefiyle oluşturduğu yeni mağazacılık konseptine sahip Özkorkmaz Yapı'nın yeni mağazası, toplamda 1.500 metrekare olup, 1.000 metrekarelik showroom alanı ile hizmet verecek.

Mağazada Kale'nin, prestijli markaları Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi Edilgres ve yapı kimyasalları sektörünün lider markası Kalekim ürünleri tek alanda tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunulacak.