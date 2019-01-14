Kalın'dan ABD Başkanı Trump'a Yanıt
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye paylaşımına ilişkin, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Suriye
paylaşımına ilişkin, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye
ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor." açıklamasında bulundu. Twitter
hesabından Trump'ın tepki çeken paylaşımına yanıt veren Kalın, "Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK
ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele diyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump Twitter'dan ABD'nin Suriye'den çekilmeye başladığını ve DEAŞ ile mücadelenin devam edeceğini ifade etmişti.
ABD Başkanı, aynı zamanda Türkiye'nin YPG/PKK'yı hedef almasına karşı ülkeyi ekonomi ile tehdit etmiş ve bölgede 20 millik bir güvenli bölge kuracaklarını belirtmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:48 Kaynak: AA
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