Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Kanter'in cenazesi Van'da defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Kanter'in cenazesi Van'da defnedildi - Son Dakika

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Kanter'in cenazesi Van'da defnedildi

7 saat önce

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Ejder Kanter'in cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Kanter'in cenazesi Van'da defnedildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Ejder Kanter'in cenazesi, memleketi Van'da toprağa verildi.

Diyarbakır'da Milli Savunma Bakanlığı 52. Bakım Fabrika Müdürü olan 47 yaşındaki, 4 çocuk babası Albay Kanter, önceki gün odasında görevi başındayken rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Kanter'in naaşı, 52. Bakım Fabrika Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketi Van'ın Erciş ilçesine getirildi.

Karayusuf Paşa Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından Kanter'in naaşı, Halim Hoca Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Sinan Eren, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da Kanter ailesini telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Kalp Krizi, Diyarbakır, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Düğün sahibi husumetli aileleri çağırdı, ortalık savaş alanına döndü
Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı Canan Karatay'dan ezber bozan koronavirüs sözleri: Senelerdir birlikte yaşıyoruz, dünyayı korkutacak bir olay değil BBC'nin temizlik işçisi dediği kadının lüks yatta eğlendiği görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:36:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Albay Kanter'in cenazesi Van'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]