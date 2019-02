Kalp Nakli Olan Babaya Duygu Yüklü Mektup

İSTANBUL'da kalp yetmezliği çeken Ergün Doğan (42), geçen 1 Şubat'ta doğum gününe 2 gün kala yapılan kalp nakli ile hayat buldu. Doğan, ameliyat sonrasıbiri kız diğeri erkek 9 yaşındaki ikizlerinden gelen mektupla duygu dolu anlar yaşadı.Kalp yetmezliği bulunan Ergün Doğan, 8 ay önce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 'ne başvurdu. Doğan, doktorların yapay kalp cihazı teklifine nakil olmayı tercih ettiğini söyleyerek cevap verdi. Nakil için en fazla 2 yıl süresi olan Doğan'a müjdeli haber, 3 Şubat'taki doğum gününden 2 gün önce geldi. Sabaha doğru girdiği ameliyattan sağlık bir şekilde çıkan Doğan, ikiz çocuklarından mektup aldı. İkizlerden birinin yazdığı mektuptaki,"Sen çok acı çekiyorsun. Ne kadar fazla acı çektiğini bilmiyorum ama benim için, ailen için, tanıdığın herkes için biraz fazla gün olsa da sana güveniyorum ve benim güçlü, kaslı melek yüzlü olan babam bu acıya dayanabilir. Emin ol ki sen kalbimin her yerindesin. Seni çok seviyorum" cümleleri, ameliyat sonrası mektubu okuyan Doğan'ı duygulandırdı.Doğan, insanların organ nakli konusunda bilinçlenmesi ve daha fazla bağışta bulunması gerektiğini belirterek, "Hastalığım ilerlemişti. Merdiven konusunda çok sıkıntı çektim. Bir iki merdiven çıktığım zaman sanki 10 kilometre yol yürümüş gibi hissedebiliyordum. Şimdi bu sıkıntılardan kurtulduk inşallah. Bir organ demek, bir hayat demek. Bir organ demek, bir aile demek. Halkımızın bilinçlenmesi ve bu konu hakkında daha duyarlı olmasını diliyorum" dedi.'BENİ BEKLE'Ergün Doğan'ın eşi Selda Doğan gece yarısı gelen kalp nakli haberiyle büyük heyecan yaşadıklarını belirterek o anları şöyle anlattı:"Eşim telefonda bana 'Ben gidiyorum, hakkını helal et. Seni çok seviyorum' dedi. Ben de 'Sana yetişeceğim. Beni bekle, geliyorum aşkım' dedim. Yetiştim ve çok güzel uğurladık. O bana daha çok destek oldu. Allah kimseyi sevdikleriyle sınamasın. Çok zor bir süreç ama o kadar mutluyum ki şu anda. Eşim 3 Şubat doğumluydu ama 1 Şubat tarihinde nakil gerçekleşti. Rabbim ona önden bir doğum günü hediyesi verdi. Artık doğum gününü 1 Şubat olarak kutlayacağız. Kalp verici aileye de sonsuz minnettarım. Ölmüşlerine Allah'tan rahmet diliyorum."'EKİP, 02.30'DA GELDİ'Prof. Dr. Suat Nail Ömeroğlu, Prof. Dr. Deniz Göksedef, Doç. Dr. Ozan Onur Balkanay'ın da katıldığı nakli gerçekleştiren 10 kişilik ekibin başındakiİstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan İpek , operasyonla ilgili olarak şunları söyledi:"Hastamızın kalp yetmezliği vardı. Fonksiyonları, performansı son derece düşmüştü ve bir çare aranıyordu. Yaptığımız konseyde de kalp nakli kararını verdik. Hastamıza daha önce de koroner arter darlığı nedeniyle stentler takılmıştı. Hastamızın tek şansı ya bir an önce kalbi destekleyici bir alet takmak ya da kalp nakli yapmaktı. Kendisi ile bunları konuştuk ve o da bu kararı, çektiği sıkıntılar nedeniyle olumlu karşıladı. Sıraya aldık ve Ankara 'daki organ nakli merkezine bildirdik. Bu tip hastalarımıza kalp bulunmadığı yüzde 70'i ilk yıl hayatını kaybediyor. Kendisine de bunu anlatmaya çalıştık. İkinci yılda kalan yüzde 30'un da kaybını düşünürseniz kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız ortada. Kalp bulunduğunda çok büyük bir heyecan yaşıyoruz. Heyecanla bütün ekip; doktor arkadaşlarım, anestezistler, yardımcı sağlık personeli gece 02.30'da buraya geldi. Hasta 05.40'ta ameliyata alındı, başarılı kalp nakli sonrası 08: 00'de yoğun bakıma alındı."- İstanbul