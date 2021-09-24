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Kamerunlu göçmen, beraberindeki 2 kişiyle Yunan güvenlik güçlerince denize atıldıklarını iddia etti - Son Dakika

Kamerunlu göçmen, beraberindeki 2 kişiyle Yunan güvenlik güçlerince denize atıldıklarını iddia etti

24.09.2021 22:40

Yunan Sahil Güvenlik görevlilerince Ege Denizi'nin ortasına atıldıklarını iddia eden Kamerun uyruklu bir düzensiz göçmen, yüzerek kıyıya çıkmayı başardığını ancak beraberindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini anlattı.

Yunan Sahil Güvenlik görevlilerince Ege Denizi'nin ortasına atıldıklarını iddia eden Kamerun uyruklu bir düzensiz göçmen, yüzerek kıyıya çıkmayı başardığını ancak beraberindeki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini anlattı.

Sahil Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Eylül'de Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Sazlık bölgesinde Kamerun uyruklu bir kişiyi tespit etti.

İşlemleri için karakola götürülen ve isminin İ.O. olduğu anlaşılan düzensiz göçmen, ifadesinde, 14 Eylül'de 36 kişilik grupla botla Sisam Adası'na geçtiklerini belirtti.

Gruptakilerden 28'inin Yunan polisi tarafından yakalandığını aktaran İ.O, kendi dahil 8 kişinin kaçtığını ancak daha sonra beraberindeki 2 kişiyle Yunan güvenlik güçlerine yakalandıklarını ifade etti.

İ.O, yakalanma sürecinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bizi görünce sağa sola silahla ateş etmeye başladılar. Ormanda 2 grup kalmıştık. Ormanda yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra Yunan polisine yakalandık. Bize yumruk atmaya başladılar ve üzerimizi aradılar. Paramızı, telefonlarımızı aldılar. Kendi arabalarının içine attılar, dışarıya bakmamamızı söylediler. Kafasını kaldıranı öldüreceklerini söylediler. Bizi hayvanlar gibi taşıyıp kendi gemilerine attılar. Orada da bize vurdular. Denizde bilmediğimiz bir yola doğru gittik. Bir yere vardık ve motoru durdurdular. Kardeşim Aliya'yı taşıyıp denize attılar, sonra da Yusuf'u da denize attılar. Beni de atmak istediler ben direndim. O yüzden kafama yumrukla vurdular. Bende güç kalmayınca beni denize atabildiler."

Suyun üzerinde kalmak için tüm gücüyle direndiğini vurgulayan İ.O, dalgaların sayesinde karaya ulaşabildiğini belirtti.

Bir süre sonra denizde Yusuf'un cesedini gördüğünü ifade eden İ.O, şöyle devam etti:

"Yusuf'un cesedini karaya çektim. Hayata geri döndürebilir miyim diye kalp masajı yaptım ayrıca yaşıyor mu diye tekrar baktım fakat yaşamıyordu. Onun öldüğünü gördüm ve yanına bir çubuk ve bez taktım. Nerede olduğumu bilmiyordum. Deniz kenarında mı yürüsem yoksa ormana mı gitsem bilemedim. Ormanda uyudum. Öbür gün de sahil kenarında yürümeye karar verdim. Yürürken bir baktım tepenin üzerinde bir ev var. Eve vardığım zaman o evin eski bir karakol olduğunu fark ettim. Yemek veya su bulabilir miyim diye baktım fakat yoktu ve ben önündeki yola girdim. Orada da jandarma gelip beni kurtardı."

İki cesedi teşhis etti

Kurtulan Kamerun uyruklu İ.O'nun tespit edildiği 18 Eylül günü Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Sazlık bölgesinde Kamerun uyruklu 1 düzensiz göçmene ait cansız beden bulundu.

Güzelçamlı ile Bayrak Adası arasında kalan kayalıklarda 20 Eylül'de ise Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından Kamerun uyruklu 1 düzensiz göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Her iki cansız beden, kurtulan İ.O. tarafından teşhis edildi.

Kamerunlu göçmen, beraberindeki 2 kişiyle Yunan güvenlik güçlerince denize atıldıklarını iddia etti
Kamerunlu göçmen, beraberindeki 2 kişiyle Yunan güvenlik güçlerince denize atıldıklarını iddia etti
Kamerunlu göçmen, beraberindeki 2 kişiyle Yunan güvenlik güçlerince denize atıldıklarını iddia etti
Kamerunlu göçmen, beraberindeki 2 kişiyle Yunan güvenlik güçlerince denize atıldıklarını iddia etti

Sahil Güvenlik, Güzelçamlı, Kamerun, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerunlu göçmen, beraberindeki 2 kişiyle Yunan güvenlik güçlerince denize atıldıklarını iddia etti - Son Dakika


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