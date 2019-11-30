"Kampüsten Kardeşliğe Bakış" paneli

Batman Üniversitesi ile Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) işbirliğiyle "Kampüsten Kardeşliğe Bakış-3" paneli düzenlendi.

Batman Üniversitesi Batı Raman yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen panelde konuşan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Uluslararası düzeyde bütün dünyanın gözünün bu topraklarda olduğunu anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"Buralar medeniyetin şekillendiği topraklardır, Mezopotamya ovasının başlangıcıdır buralar. Dicle'nin suladığı kadim topraklar, Batman Çayı'nın suladığı kadim araziler ve topraklar burada. Medeniyet burada şekillenmiş. Ortadoğu'dan buraya devamlı göçler gelmiş bu verimli topraklara. Onun için dünyanın gözü bu topraklarda. Bizler çok uyanık, çalışkan ve başarılı olmak zorundayız. Çünkü bu toprakları bir arada tutmak için birlik, beraberlik içerisinde ve çok güçlü olmak zorundasınız."

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçerek bugünlere geldiğini vurgulayan TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan ise, "Biz aynı vücudun azaları, aynı binanın tuğlaları, aynı teknenin hamuruyuz. Bizim kurtuluşumuz beraberce hareket etmekte, bir olmamızdadır." diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından TÜRKAB Genel Başkanı Arslan'ın moderatörlüğünde Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Muş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Kahramanmaraş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can'ın katılımıyla gerçekleştirilen panele geçildi.