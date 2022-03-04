Kamu Başdenetçisi Malkoç TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Kamu Başdenetçisi Malkoç TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

04.03.2022 10:25
Kamu Başdenetçisi Malkoç TÜ Rektörü Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Trakya Üniversitesini (TÜ) ziyaret etti.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Trakya Üniversitesini (TÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Malkoç'u makamında ağırladı.

Tabakoğlu, ziyarette üniversitenin çalışmalarıyla ilgili Malkoç'a bilgi verdi.

TÜ'nün Balkanlar alanında bir otorite olduğunu ifade eden Tabakoğlu şunları kaydetti:

"5 bin 439 uluslararası öğrencimizin yüzde 80'i Balkan ülkelerinden. Buraya adım attıkları ilk günden, mezun oldukları son güne kadar bir an olsun yalnız bırakmıyoruz. Her sorunlarına çözüm, her ihtiyaçlarına çare üretiyoruz. Hayırseverlerin destekleri ile hayata geçirdiğimiz 'Bir Öğrenci de Sen Okut' burs kampanyası ile hem ülkemizden hem de Balkanlar'dan gelen öğrencilerimizin hayatlarına dokunuyoruz.

Uluslararası öğrencilerimiz mezun olup ülkelerine döndüklerinde Mezunlar Derneğimiz vasıtasıyla onlarla bağlarımızı koparmıyoruz. Onları, Türkiye ve Trakya Üniversitesinin birer fahri temsilcisi olarak görüyoruz. Yine kalıcı yönetim kurulu üyesi ve daimi sekreteri olduğumuz Balkan Üniversiteler Birliği aracılığıyla da bölgenin yükseköğretiminde önemli bir rol oynuyoruz."

Malkoç ise insanlık tarihinde Balkanlar'ın, Kafkasya ve Orta Doğu'nun önemli bir yer tuttuğunu, Türkiye'nin bu üç önemli coğrafyanın kesişim noktası olduğunu anımsattı.

Balkanlar'a yönelik TÜ'nün hayata geçirdiği çalışmalardan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Malkoç, Balkanlar'a yönelik hayata geçirilecek çalışmalarda pergelin sabit ayağının Edirne'de olması gerekliliğine vurgu yaptı.

Malkoç ve beraberindeki heyet, Rektör Tabakoğlu eşliğinde Karaağaç Yerleşkesi, Sultan II. Bayezid Külliyesi İmaret Müzesi ve Hıdırlık Tabyasını ziyaret etti.

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Trakya Bölgesi, Balkanlar, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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