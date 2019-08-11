Son Dakika Haberleri: Kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
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Kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı

40 dakika önce

Erzincan'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Kurban Bayramı tatilini geçirmek için ailesiyle memleketi Erzurum'a giden Ömer Kösedağ'ın kullandığı 34 ZM 1518 plakalı kamyonet, Refahiye ilçesi Kova köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Ömer ve eşi Gülpınar (35) ile çocukları Sami Yusuf (8), Emirhan (11), Ali Osman (13) ve Muhammet Kösedağ (14) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:30 Kaynak: AA
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