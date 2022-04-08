Kanada askeri harcamalar için ek bütçe belirledi - Son Dakika
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Kanada askeri harcamalar için ek bütçe belirledi

08.04.2022 10:13
Kanada askeri harcamalar için ek bütçe belirledi

Kanada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ortaya çıkan askeri ihtiyaçlar için 8 milyar Kanada doları ek bütçe ayırdı.

Kanada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle ortaya çıkan askeri ihtiyaçlar için 8 milyar Kanada doları ek bütçe ayırdı.

Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, federal parlamentoda yaptığı sunumda, 2022-2023 dönemi bütçe rakamlarını açıkladı.

Kanada ordusunun savunma yeteneklerini artırmak amacıyla ihtiyaç duyulacak askeri harcamalar için 8 milyar Kanada doları ek kaynak ayırdıklarını söyleyen Freeland, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgali bize kendi barışçıl demokrasimizin, dünyadaki tüm demokrasiler gibi nihai olarak sert gücün savunmasına bağlı olduğunu hatırlattı. Özgürlüğün bedavaya gelmediğini ve barışın yalnızca onun için savaşmaya hazır olmamızla garanti altına alındığını biliyoruz." dedi.

Freeland, halen Kanada'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 1,36'sı olan askeri savunma harcamalarının da yakın bir gelecekte NATO'nun gereksinimlerini karşılamak için yüzde 2'ye çıkarılacağını ifade etti.

Kanada, askeri ihtiyaçlar için ayrılan bütçeyle ABD-Kanada Ortak Kuzey Amerika Savunma Örgütü olan NORAD'ı güçlendirecek ve askeri siber güvenliği artırıcı önlemler alacak.

Kanada ayrıca, savaşın parçaladığı Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sağlamak için 2023 yılına kadar 500 milyon dolar harcayacak.

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Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna, Kanada, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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