Son Dakika Haberleri: Kanada Başbakanı Trudeau yeni kabineyi açıkladı
Son Dakika 3. Sayfa Kanada Başbakanı Trudeau yeni kabineyi açıkladı - Son Dakika

Kanada Başbakanı Trudeau yeni kabineyi açıkladı

7 saat önce

Kanada'da azınlık hükümetine başbakanlık edecek Justin Trudeau yeni kabinesini açıkladı.

Kanada Başbakanı Trudeau yeni kabineyi açıkladı, System.String[]

Kanada'da azınlık hükümetine başbakanlık edecek Justin Trudeau yeni kabinesini açıkladı.


Kanada'da 21 Ekim'de yapılan genel seçimlerde Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı. Bir önceki seçimlere göre 20 sandalye kaybederek 157 sandalye kazanan Liberal Parti tek başına iktidarı olamamıştı. Trudeau liderliğindeki azınlık hükümeti yemin edip göreve başladı. Yeni kabinesini oluşturan Trudeau, 31 olan bakan sayısını 35'e yükseltti. Eski Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yeni Başbakan Yardımcısı olarak atandı. Dışişleri Bakanlığı görevine ise Montreal Milletvekili François-Philippe Champagne getirildi.


Kanada'da 43'üncü genel seçimlerinde 338 sandalyeli parlamentoda, Trudeau'nun Liberal Partisi 157 sandalye kazanırken Muhafazakarlar ise 122 milletvekili çıkarmıştı. Liberal Parti ile Yeni Demokrat Parti'nin koalisyon hükümeti kurması beklenmiş, Trudeau ise azınlık hükümeti kurmayı tercih etmişti. - OTTAWA

Justin Trudeau, Liberal Parti, Kanada, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:30:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada Başbakanı Trudeau yeni kabineyi açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]