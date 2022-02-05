Kanada'da kamyoncuların başlattığı protesto mahkemeye taşındı - Son Dakika

Kanada'da aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı ve 29 Ocak'tan bu yana devam eden protesto eylemi için dava açıldı.

Ottawa şehir merkezindeki ana yolları tıkayan ve hayatı felç eden "Özgürlük Konvoyu"nun organizatörleri, şehir merkezinde sürekli çaldıkları araç kornalarının gürültüsü nedeniyle 9,8 milyon Kanada doları tutarında bir tazminat davası ile karşı karşıya kaldı.

Ottawa'da avukatlık yapan Paul Champ, Ontario Yüksek Adalet Mahkemesine açtığı davanın dilekçesinde, protestocuların her gün 12 ila 16 saat boyunca düzenli korna çaldıklarını, ortaya çıkan gürültünün ise işitme sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek, organizatörlere "verdikleri rahatsızlık için" 4,8 milyon dolar manevi ve 5 milyon dolar da "cezai tazminat" davası açtı.

Kamyoncular için bağış toplama etkinliğine son verildi

Aşı karşıtı kamyoncuların, kitle fonlaması platformu olan gofundme.com isimli sitede açtıkları bağış toplama kampanyası da site yönetimince kaldırıldı.

Kampanyada 10,1 milyon Kanada doları bağış toplanması üzerine, site yöneticileri Kanada Federal Parlamentosu Kamu Güvenliği ve Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından ifade vermeye çağrıldı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen komite çalışmasının ardından GoFundMe sitesi, "daha önce barışçıl bir gösteri olarak başlayan Özgürlük Konvoyu 2022'nin, şiddet ve diğer yasadışı faaliyetlerle bir işgal eylemi haline geldiğine dair polis ve kolluk kuvvetlerinden kanıtlarımız var. Bu nedenle bağış kampanyasını kaldırdık." şeklindeki duyuru ile kampanyaya son verdi.

Öte yandan Ottawa'da devam eden protestoların, dünyanın dört bir yanındaki benzer eylemleri teşvik ettiği belirtildi.

CTV News'in derlediği habere göre, sosyal medyada organize olmaya başlayan birçok grup kendi konvoylarını planlamaya başladı.

ABD medyası, California'dan Washington DC'ye gitmek üzere koordine edilen bir grubun, Facebook'taki sayfasının, site yönetimince kaldırıldığını duyurdu.

Kanada protestolarından ilham alan Avustralyalılar da ülkenin başkentinde aşı zorunluluklarını protesto etmek için bir "Canberra Konvoyu" düzenlediler.

Habere göre bir Facebook grubu da 11 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek bir özgürlük konvoyunun duyurusunu yapmaya başladı.

Ottawa'daki protesto eylemine, bugün ve yarın ilave kamyon ve insan katılımının olmasını öngören Kanada polisi, eylemin belli bir alanın dışına çıkmaması için şehirde barikatlı önlemler almaya başladı.

Ottawa polisi, daha önce yaptığı açıklamada, eylem sebebiyle verilen sadece polis hizmetlerinin günlük maliyetinin 1 milyon Kanada dolarını bulduğunu duyurmuştu.