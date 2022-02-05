Üye Girişi
Kanada'da kamyoncuların başlattığı protesto mahkemeye taşındı - Son Dakika

Kanada'da kamyoncuların başlattığı protesto mahkemeye taşındı

05.02.2022 05:50
Kanada'da kamyoncuların başlattığı protesto mahkemeye taşındı

Kanada'da aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı ve 29 Ocak'tan bu yana devam eden protesto eylemi için dava açıldı.

Kanada'da aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı ve 29 Ocak'tan bu yana devam eden protesto eylemi için dava açıldı.

Ottawa şehir merkezindeki ana yolları tıkayan ve hayatı felç eden "Özgürlük Konvoyu"nun organizatörleri, şehir merkezinde sürekli çaldıkları araç kornalarının gürültüsü nedeniyle 9,8 milyon Kanada doları tutarında bir tazminat davası ile karşı karşıya kaldı.

Ottawa'da avukatlık yapan Paul Champ, Ontario Yüksek Adalet Mahkemesine açtığı davanın dilekçesinde, protestocuların her gün 12 ila 16 saat boyunca düzenli korna çaldıklarını, ortaya çıkan gürültünün ise işitme sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirterek, organizatörlere "verdikleri rahatsızlık için" 4,8 milyon dolar manevi ve 5 milyon dolar da "cezai tazminat" davası açtı.

Kamyoncular için bağış toplama etkinliğine son verildi

Aşı karşıtı kamyoncuların, kitle fonlaması platformu olan gofundme.com isimli sitede açtıkları bağış toplama kampanyası da site yönetimince kaldırıldı.

Kampanyada 10,1 milyon Kanada doları bağış toplanması üzerine, site yöneticileri Kanada Federal Parlamentosu Kamu Güvenliği ve Ulusal Güvenlik Komitesi tarafından ifade vermeye çağrıldı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen komite çalışmasının ardından GoFundMe sitesi, "daha önce barışçıl bir gösteri olarak başlayan Özgürlük Konvoyu 2022'nin, şiddet ve diğer yasadışı faaliyetlerle bir işgal eylemi haline geldiğine dair polis ve kolluk kuvvetlerinden kanıtlarımız var. Bu nedenle bağış kampanyasını kaldırdık." şeklindeki duyuru ile kampanyaya son verdi.

Öte yandan Ottawa'da devam eden protestoların, dünyanın dört bir yanındaki benzer eylemleri teşvik ettiği belirtildi.

CTV News'in derlediği habere göre, sosyal medyada organize olmaya başlayan birçok grup kendi konvoylarını planlamaya başladı.

ABD medyası, California'dan Washington DC'ye gitmek üzere koordine edilen bir grubun, Facebook'taki sayfasının, site yönetimince kaldırıldığını duyurdu.

Kanada protestolarından ilham alan Avustralyalılar da ülkenin başkentinde aşı zorunluluklarını protesto etmek için bir "Canberra Konvoyu" düzenlediler.

Habere göre bir Facebook grubu da 11 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek bir özgürlük konvoyunun duyurusunu yapmaya başladı.

Ottawa'daki protesto eylemine, bugün ve yarın ilave kamyon ve insan katılımının olmasını öngören Kanada polisi, eylemin belli bir alanın dışına çıkmaması için şehirde barikatlı önlemler almaya başladı.

Ottawa polisi, daha önce yaptığı açıklamada, eylem sebebiyle verilen sadece polis hizmetlerinin günlük maliyetinin 1 milyon Kanada dolarını bulduğunu duyurmuştu.

YORUMLAR
500

Protesto, Kanada, Ottawa, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'da kamyoncuların başlattığı protesto mahkemeye taşındı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:46 Dediği olmayınca açıklama yapmak zorunda kaldı! Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı "Ocakta enflasyon eksiye düşecek" demişti
00:43 Messi'den Barcelonalı futbolcuların yüreğine dokunan itiraf! Söyleyecek söz bulamadılar
00:26 Paylaştığı doğum günü videosu yüzünden işinden olduğu öne sürülen Dilara Öğretmen'le ilgili kurumdan açıklama geldi
00:07 Kimse gözlerine inanamadı! Uzman isim Mars'ta akıllı yaşamın ispatı diyerek paylaştı
23:55 Ayrılık resmi olarak gerçekleşti! Fenerbahçe genç yıldızı kiralık olarak gönderdi
23:49 Ekrem İmamoğlu'ndan gündem olacak oy oranı çıkışı: Farkı açıklarsam kafaları önlerine eğilir
23:16 Genç futbolcu, Avrupa yolcusu! Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz'dan kasasına koyacağı para bile netleşti
23:14 Büyükşen çifti cinayetinde gelişme! Tutuklu bulunan bir kişi daha tahliye edildi
22:55 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 3600 Ek Gösterge müjdesi geldi! Mayıs ya da haziranda gündeme gelecek
22:18 Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosunda nefesler tutuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 05:58:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kanada'da kamyoncuların başlattığı protesto mahkemeye taşındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement