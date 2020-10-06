Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatının bir kısmını dondurdu - Son Dakika
BBC

Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatının bir kısmını dondurdu

Kanada, askeri teknolojisinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinde kullanılıp kullanılmadığı netleşinceye kadar, Türkiye'ye bir kısım insansız hava aracı teknolojisinin ihracatını dondurdu.

Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatının bir kısmını dondurdu, System.String[]

Kanada, askeri teknolojisinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinde kullanılıp kullanılmadığı netleşinceye kadar, Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojisi ihracatının bir kısmını dondurdu.

Kanada'da üretilen insansız hava araçlarının görüntüleme ve hedef teknolojisinin çatışmalarda kullanıldığı öne sürülmüştü. Kanada hükümeti konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kanada merkezli silahlanmayı denetleyen sivil toplum kuruluşu Project Ploughshares, Bakü yönetiminin paylaştığı hava saldırıları görüntülerine bakıldığında Kanada merkezli L3Harris Wescam tarafından üretilen bu teknolojilerin kullanıldığının anlaşıldığını söylüyor.

Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, "Kanada'nın sıkı ihracat kontrol rejimine uygun olarak ve devam eden çatışmalardan dolayı, daha derinlikli incelemeye zaman tanımak için Türkiye'ye verilen ilgili ihracat izinlerini askıya aldım" dedi.

The Globe and Mail gazetesi, L3Harris Wescam şirketinin bu yıl Bayraktar ailesine ait Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar şirketine yedi sistem satmak için izin aldığını yazdı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada askeri teknolojisinin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanılıp kullanılmadığına dair hükümetin bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Trudeau son açıklamasında ise Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa'ya giderek ülkenin müttefikleriyle "Doğu Avrupa ve Kafkasya, özellikle de Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmesini" istediğini duyurdu.

Trudeau başka detay vermedi. Reuters'ın haberine göre Champagne'in bir yardımcısı resmi ziyaret planlarının halen hazırlanmakta olduğunu söyledi.

Ermenistan, Türkiye'yi Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'a doğrudan askeri destek vermekle suçluyor. Türkiye ve Azerbaycan bu suçlamaları reddediyor.

Kanada daha önce de silah ihracatı iznini dondurdu

AFP'ye konuşan bir hükümet yetkilisi, askeri teknolojinin yanlış kullanıldığının ortaya çıkması durumunda silah ihracatı izinlerinin kaldırılacağını söylemişti.

Kanada, Ekim 2019'da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyonlar yüzünden Türkiye'ye silah satışının dondurulduğunu duyurmuştu. Mayıs ayında bu karar geri çekildi.

Türkiye, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda Azerbaycan'ın en büyük destekçileri arasında yer alıyor.

İki ülke arasında temelleri 10 yıl önceye dayanan yakın askeri işbirliğinin son dönemlerde yoğun şekilde askeri malzeme ve silah satışına evrildiği görülüyor.

Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatının bir kısmını dondurdu
Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatının bir kısmını dondurdu

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Türkiye, Kanada, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:12

Son Dakika Dünya Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji ihracatının bir kısmını dondurdu - Son Dakika Dünya

BBC
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