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Kanadalı İslami yardım vakfı, dünyadaki muhtaçlara 37 yılda yaklaşık 140 milyon lira yardım ulaştırdı - Son Dakika

Kanadalı İslami yardım vakfı, dünyadaki muhtaçlara 37 yılda yaklaşık 140 milyon lira yardım ulaştırdı

04.10.2021 08:32
Kanadalı İslami yardım vakfı, dünyadaki muhtaçlara 37 yılda yaklaşık 140 milyon lira yardım ulaştırdı, System.String[]

Kanada'nın Burlington kentinde merkezi bulunan İslamic Relief Canada kuruluşu, 37 yıldır düzenlediği etkinliklerle ihtiyaç sahibi binlerce kişi için yardım topluyor.

Kanada'nın Burlington kentinde merkezi bulunan İslamic Relief Canada kuruluşu, 37 yıldır düzenlediği etkinliklerle ihtiyaç sahibi binlerce kişi için yardım topluyor.

Hamilton kentindeki bir elma bahçesinde organizasyon düzenleyen insani yardım vakfının Bağış Etkinlikleri Koordinatörü İbtihaj Khan AA'ya yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik için 5 bin civarı bir katılım öngörmüştük ancak, yoğun yağmur nedeniyle 2 bin civarı bir katılım oldu." dedi.

Yardım için Somali'den Gazze'ye, Afganistan'dan Lübnan'a, Yemen'den Suriye'ye ve Hindistan'dan diğer Afrika ülkelerine kadar bir güzergah izlediklerini belirten Khan, "Bu hafta Charity Week dediğimiz Sadaka Haftası'ydı. İnsanlara bunu anlattığımız zaman, hem yardımda bulunmak hem de farklı ve eğlenceli zaman geçirmek için bu tür etkinliklere geliyor ve yardımda bulunuyorlar." diye konuştu.

Khan, elma toplama etkinliği için kişi başı 15 Kanada doları (105 TL) bilet ücreti aldıklarını dile getirerek, " Kurban, adak, yetim sahiplenme, sadaka, zekat, gıda, tıbbi malzeme ve ilaç gibi yardımların yanı sıra bu tür etkinliklerden elde edilen gelirlerle mazlum ve muhtaçların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. 1984 yılında kurulan vakfımız, bugüne kadar dünyanın değişik coğrafyasındaki binlerce insana 20 milyon Kanada dolarından fazla (140,2 milyon TL) yardım ulaştırdı." şeklinde konuştu.

Toplanan bağış paralarıyla ayni yardımların yanı sıra ameliyat olması gereken insanları ameliyat ettirerek sağlık giderlerini karşıladıklarını ifade eden Khan, bunların başında göz ameliyatlarının geldiğini anlattı. Khan, gönüllü doktorlarla gittikleri bölgelerde sağlık taramaları ve bazı tedaviler de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Afganistan, Burlington, Somali, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanadalı İslami yardım vakfı, dünyadaki muhtaçlara 37 yılda yaklaşık 140 milyon lira yardım ulaştırdı - Son Dakika


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