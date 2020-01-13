Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları yükselişe geçti - Son Dakika
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Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları yükselişe geçti

6 saat önce

Kanal İstanbul projesinin yapılması kamuoyunda tartışılırken, bölgede arsa fiyatları yükselişe geçti.

Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları yükselişe geçti, System.String[]

Kanal İstanbul projesinin yapılması kamuoyunda tartışılırken, bölgede arsa fiyatları yükselişe geçti. Projeyle birlikte arsa fiyatlarında yüzde 20 artış yaşandı. Arsa satın alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul'un yapılmasını bekleyip ellerindeki arsaları satmak istemiyor.


Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah yakınlarında arsa fiyatları yükselişe geçti. Başakşehir civarlarında tabu alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul'un yapılmasını bekliyor. Güzergahta bazı yerlerinde gecekondu ve tapusu olmayan evler bulunuyor. Arsa satın alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul Projesinin yapıldıktan sonra arsalarını satmayı bekliyor. Bazı vatandaşlar ise satın aldıkları arsalara ev yapıp Kanal İstanbul manzarası seyretmeyi istiyor. İstanbul için hayati öneme sahip olan Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor.


"Arsa fiyatlarında yine yükselme oldu"


Başahşehir'de emlakçılık yapan Nevzat Otay, "30 yıldır bu civarda emlakçılık yapıyorum bölgede arsa fiyatlarında çok gelişme olduğunu görmedim. Kanal İstanbul projesi ortaya çıktı, arsalar bin lira ise bin 200 liraya çıktı. Kanal İstanbul projesi ilk çıktığı günlerde arsa fiyatları bir yükselme gösterdi ancak sonrasında düştü. Şu anda arsa fiyatlarında yine bir yükselme oldu. Çoğu vatandaş bütçesine göre yatırım amaçlı arsa alıyor daha imara açılmadığı için satılan yerler" şeklinde konuştu.


"Yapılan kanalı ben seyretmek istiyorum"


Ev yapmak için arsa almayı düşündüğünü ifade den Metin Çiftçi, "Bir arsa almak için emlakçıya geldim. Ailemle birlikte oturacağım bir ev yaptırmak için arsa lazım. Kanal İstanbul projesinin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz, ülkemiz için çok faydalı ve önemli bir proje. Bizim arsalarımız yabancılara verilirse bizim için kötü olur, yapılan kanalı ben seyretmek istiyorum. Vatandaşların elinde 100- 150 metrekarelik arsalar var eğer TOKİ buraya gelirse vatandaşların memnun ederek konut yapması gerekiyor" dedi.


Projenin toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması bekleniyor. İstanbul Boğazından geçen tankerlerin oluşturduğu riskin, proje sayesinde ortadan kaldırılması hedefleniyor. - İSTANBUL

Sazlıdere Barajı, Küçükçekmece, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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