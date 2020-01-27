Kanal Yolu'nda ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kanal Yolu'nda ikinci etap çalışmaları başladı - Son Dakika

Kanal Yolu'nda ikinci etap çalışmaları başladı

6 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni haftaya Yıldıztepe Mahallesi Kanal Yolu'nda gerçekleştirilen ikinci etap çalışmalarını inceleyerek başladı.

Kanal Yolu'nda ikinci etap çalışmaları başladı, System.String[]

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni haftaya Yıldıztepe Mahallesi Kanal Yolu'nda gerçekleştirilen ikinci etap çalışmalarını inceleyerek başladı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi tarafından Yıldıztepe Mahallesi Mehmet Yüzügüler Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmalarda ikinci etaba gelindi.


Vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının engellenmemesi için çalışmaların ivedilikle gerçekleştirildiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Yeni haftaya Yıldıztepe Mahallemizde başladık. Kanal Yolu'nda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz eş zamanlı olarak birinci etap bordür, parke taşı döşeme ve ikinci etap yol kazı işlemlerine başladı. Birinci etap altyapı çalışmalarımız tamamlandı. En kısa sürede ikinci etabımızı da tamamlayacağız" dedi.


Ana yolların yanı sıra kötü durumda olan tali yollarda da yenileme çalışması yapılacağını ifade eden Başkan Özcan; "Caddesiyle sokağıyla her anlamda örnek bir Nazilli için tüm ekibimizle birlikte 7/24 sahadayız. Ekiplerimiz burada büyük bir emek vererek özveri ile çalışıyorlar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. İncelemelerimiz sırasında vatandaşlarımızla sohbet ettik. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Onların teveccühüyle daha güzel işler yapmaya gayret edeceğiz" sözlerini kaydetti.


Nazilli genelinde görüntü kirliliği yaşanmaması ve mahallelerin güvenliğinin sağlanması konusunda hassasiyet gösteren Özcan, incelemeleri sırasında karşılaştığı atıl binaların yıkılması talimatını verdi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Yıldıztepe, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:13 Kaynak: İHA
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