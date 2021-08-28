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Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş - Son Dakika

Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş

28.08.2021 12:02
Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş, System.String[]

ADANA'da geçen yıl yapılan PKK/KCK operasyonunda yakalanıp, tutuklanan İbrahim Karakaş'ın el konulan bilgisayarında yapılan incelemede, YPG'nin sözde 'asayiş' adını verdiği birimde çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı.

ADANA'da geçen yıl yapılan PKK/KCK operasyonunda yakalanıp, tutuklanan İbrahim Karakaş'ın el konulan bilgisayarında yapılan incelemede, YPG'nin sözde 'asayiş' adını verdiği birimde çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Polis, fotoğraflardaki bir kişinin YPG adına 2014 yılında faaliyet gösteren Ahmet Resul (44) olduğunu belirleyip gözaltına aldı. Resul, Kandil'den, Suriye'nin Ayn el-Arab kentine gelen PKK'lı teröristlerin uzun namlulu silah kullanımı ve araç kullanma teknikleri eğitimi verdiğini söyledi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü belirlenen İbrahim Karakaş, 2020 yılında Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Tutuklanan Karakaş'ın bilgisayarında yapılan incelemede ekipler, daha önceden silinmiş dosyalara ulaştı. Dosyalarda terör örgütü YPG'nin sözde 'asayiş' adı verdiği biriminde araç içerisinde çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı. Yapılan incelemede fotoğrafta bulunan araç sürücüsünün Ahmet Resul olduğu, Şanlıurfa'da yaşadığı saptandı.

ŞANLIURFA'DA YAKALANDIŞanlıurfa'da teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonla yakalanan Resul'un 6 yıldır Şanlıurfa'da yaşadığı, su kuyusu açma işinde çalıştığı ortaya çıktı. Adana'ya getirilen Resul, YPG'nin sözde 'asayiş' adı verilen biriminde gönüllü görev aldığını ve YPG içerisinde faaliyetlerde bulunduğu itiraf etti.KANDİL'DEN GELEN PKK'LILARDAN EĞİTİM ALMIŞ

Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde yaşadığını ve 2014 yılında YPG'nin bölgeye ele geçirmesinin ardından örgüte katıldığını anlatan Resul, 2015 yılında DAEŞ'in Kobani'de saldırı düzenlemeye başlamasının ardından korkup Türkiye'ye geldiğini söyledi. Resul ayrıca Kandil'den gelen PKK/KCK'lı teröristlerin kendilerine uzun namlulu silah, araç kullanma teknikleri eğitimini verdiğini iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş
Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş
Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş

kandil, Adana, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş - Son Dakika


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