Son Dakika Haberleri: Kanserli Hastalara Polis Morali

Kanserli Hastalara Polis Morali

59 dakika önce

Kanserli hastalara polis morali Polis hastalara, hastalar polise dua ettiBALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek beraberinde emniyet personeli ile birlikte Atatürk Şehir Hastanesinde kanser hastalarını ziyaret etti.

Kanserli hastalara polis morali
Polis hastalara, hastalar polise dua etti

BALIKESİR - Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek beraberinde emniyet personeli ile birlikte Atatürk Şehir Hastanesinde kanser hastalarını ziyaret etti. Ziyarette Polis hastalara şifa için dua ederken, hastalarda polise dua etti.
Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümünü nedeniyle düzenlenen Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve personelleri Atatürk Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünde yatan kanser hastalarını ziyaret etti. Hastalarla yakından ilgilenen Zeybek acil şifalar temennisinde bulunup, hediye taktim etti.
Gerçekleştirdikleri ziyaret ile ilgili bilgi veren Cengiz Zeybek, "Bu bizim Toplum Destekli Polislik şubesinin hazırladığı bir program çerçevesinde 'Hayata renk ver' projesinin bir adımıydı. Bu hafta bunu gerçekleştirdik. Bu arada hastanemizde yatmakta olan kanserli hastalarımızı Hastane Başhekimimiz Adil Ozan Gökuç ile birlikte dolaştık. Onların hallarını hatırlarını sorduk. Hayır dualarını istedik ülkemiz, teşkilatımız ve personelimiz için. Onlar için de inşallah Rabbimin şifa vermesi dileklerinde bulunduk" dedi.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Adil Ozan Gökuç ise, "Emniyet Müdürümüz kanser hastalarımızı ziyaret etti. Bu dönem ayrıca 1- 7 Nisan Kanser Haftası. İlgilerinden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:22 Kaynak: İHA

Cengiz Zeybek, Polis, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü Son Dakika! AK Parti'nin Seçimlere En Çok İtiraz Ettiği Büyükçekmece'de Polis Operasyon Başlattı Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu Muaf Olduğu Halde Emlak Vergisi Ödeyen Emekliler, Parasını Geri Alabiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 10:21:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanserli Hastalara Polis Morali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]