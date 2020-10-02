Kanuni sondaj gemisinin Mersin'deki "molası" sürüyor - Son Dakika

Kanuni sondaj gemisinin Mersin'deki "molası" sürüyor

Kanuni sondaj gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için son hazırlıklar Mersin'deki Taşucu Limanı'nda gerçekleştiriliyor.

Kanuni sondaj gemisinin Mersin'deki

Kanuni sondaj gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda yapacağı boğaz geçişi için son hazırlıklar Mersin'deki Taşucu Limanı'nda gerçekleştiriliyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren Kanuni sondaj gemisi, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları için Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda bulunuyor.

Karadeniz'deki sondaj görevi için "molasını" tamamlayıp 10 Ekim'de demir alacak gemi, vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar, 227 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip gemiyle özçekim yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak." ifadesini kullanmıştı.

Bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kanuni'nin ilk sondaj görevini Karadeniz'de yapacağı bildirilmişti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Taşucu Limanı, Haydarpaşa, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanuni sondaj gemisinin Mersin'deki 'molası' sürüyor - Son Dakika

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