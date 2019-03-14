Kapadokya'da Yıkılan Kaçak Yapı Sayısı 53'e Ulaştı
37 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı.
Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
bölgesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Nevşehir
Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından alınan kararlar sonrasında bugün Uçhisar
'da 2, Ortahisar
'da 3 ve Göreme
'de 1 olmak üzere 6 kaçak yapının yıkımı daha gerçekleştirildi. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu
Müdürlüğü tarafından 14 Şubat
tarihinden itibaren başlayan yıkım kararları sonrasında bölgede yıkılan kaçak yapıların sayısı 53'e ulaşmış oldu.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:56 Kaynak: İHA
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri
Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar
Yeni Yabancı Formülü İçin Düşünülen Sistem! 6+2+2
Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat