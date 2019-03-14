Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Yıkılan Kaçak Yapı Sayısı 53'e Ulaştı

Kapadokya'da Yıkılan Kaçak Yapı Sayısı 53'e Ulaştı

37 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yıkılan kaçak yapı sayısı 53'e ulaştı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından alınan kararlar sonrasında bugün Uçhisar'da 2, Ortahisar'da 3 ve Göreme'de 1 olmak üzere 6 kaçak yapının yıkımı daha gerçekleştirildi. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından 14 Şubat tarihinden itibaren başlayan yıkım kararları sonrasında bölgede yıkılan kaçak yapıların sayısı 53'e ulaşmış oldu.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

Türkiye, Kapadokya, Güncel
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