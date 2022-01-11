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Kapatılan Zaman gazetesinin bazı eski yazarlarının yeniden yargılandığı dava - Son Dakika

Kapatılan Zaman gazetesinin bazı eski yazarlarının yeniden yargılandığı dava

11.01.2022 15:43
Kapatılan Zaman gazetesinin bazı eski yazarlarının yeniden yargılandığı dava

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir'in, haklarında verilen ve istinaf mahkemesince onanan hükümlerin Yargıtay tarafından bozulması sonrası yeniden yargılandıkları...

Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan ile gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Mehmet Özdemir'in, haklarında verilen ve istinaf mahkemesince onanan hükümlerin Yargıtay tarafından bozulması sonrası yeniden yargılandıkları davanın dosyası, esas hakkındaki mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada, hakkında verilen karar Yargıtay tarafından bozulan ve dosyası birleşme talebiyle mahkemeye gönderilen sanık Ahmet Turan Alkan savunma yaptı.

Sanık Alkan, hayatı boyunca hiçbir terör örgütüne üye olmadığını belirterek, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi.

Mahkeme heyeti, bozma ilamına uyulmasına karar verdi.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlanan Hüseyin Gülerce'nin ifadesine başvuruldu.

Tanık Gülerce, sanık Alpay'ı yakından tanıdığını, terör örgütüyle bağlantısı olduğunu düşünmediğini, talimatla köşe yazısı yazacak biri olmadığını savunarak, diğer sanıklar hakkında da aynı görüşlere sahip olduğunu söyledi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirleriyle firari sanık Mehmet Özdemir hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

Dava dosyasının esas hakkındaki mütalaa için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

FETÖ yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarlarının da arasında olduğu 11 sanık, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde çeşitli suçlardan yargılanmıştı.

Mahkeme heyeti, 6 Temmuz 2018 tarihli duruşmada, sanıklar Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl dokuzar ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ı ise aynı suçtan 10 yıl altışar ay hapisle cezalandırmıştı.

Sanık Ahmet Turan Alkan'ı da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandıran heyet, tutuksuz sanıklar Mehmet Özdemir, İhsan Duran Dağı, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz'in ise "anayasal düzen, TBMM ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarının tümünden, suçların kanuni unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti.

İstinaf onadı, Yargıtay bir kısmını bozdu

Kararın ilk temyiz yeri olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), yerel mahkeme kararını 25 Haziran 2019 tarihinde duruşmasız olarak değerlendirmişti. Daire, yerel mahkemenin 6 Temmuz 2018 tarihli kararını yerinde görerek onamıştı.

Kararın ikinci temyiz edildiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 24 Eylül 2020'de verdiği kararla bazı sanıklarla ilgili kısmi bozma, bazı sanıklarla ilgili ise kısmi onama kararı vermişti.

Buna göre, sanıklar Bulaç, Alpay ve Türköne hakkındaki hükümler, eksik inceleme nedeniyle bozulmuştu. Sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğunu belirten yüksek daire, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ayrıca tutuklu sanık Mümtazer Türköne'nin tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar veren daire, uzun yıllardır Zaman gazetesinde çalışan ve en son sorumlu yazı işleri müdürlüğüne kadar yükselen sanıklardan Mehmet Özdemir ile ilgili verilen beraat hükmünü de hukuki durumu tayin ve takdir edilmeden, yetersiz gerekçe ve eksik araştırmayla karar verildiği gerekçesiyle bozmuştu.

Sanıklardan Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunmuştu.

AYM Genel Kurulu, 11 Ocak 2018'de tutuklu yargılanan Şahin Alpay'ın, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ile "ifade ve basın özgürlükleri"nin ihlal edildiğine karar vermişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin ihlal kararına direnerek, Alpay'ın tahliye talebini reddetmişti. Alpay, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle "kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle yeniden AYM'ye başvurmuştu. AYM, 16 Mart 2018'de Alpay ile ilgili yeniden ihlal kararı vermişti. Bu kararın ardından durumu yeniden değerlendirilen Alpay, 17 Mart 2018'de adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmişti.

Öte yandan sanıklardan Ahmet Turan Alkan hakkındaki karar da Yargıtay tarafından bozularak yerel mahkemeye gönderilmişti.

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Mümtazer Türköne, Mehmet Özdemir, Şahin Alpay, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapatılan Zaman gazetesinin bazı eski yazarlarının yeniden yargılandığı dava - Son Dakika


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