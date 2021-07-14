Kapıkule'de gurbetçilerin 'bayram' yoğunluğu - Son Dakika

KURBAN Bayramı ve yaz tatillerini geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri sürüyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ETSO) Recep Zıpkınkurt, gurbetçilerin kent ekonomisine de büyük katkı sağladığına dikkat çekerek, "Şehrin ekonomisine ciddi katkıları var gelen gurbetçilerimizin. Yemek ve konaklamak için şehirde vakit geçirmek istiyorlar. Tabii bu arada tarihi eserlerimizden ziyaret ettikleri yerler var. Dolayısıyla şehir işletmeleri bundan çok mutlu" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yaz tatillerini ve Kurban Bayramı'nı ana vatanlarında geçirmek için çıktıkları sıla yolunda, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye girişleri sürüyor. Bayramda yakınlarıyla birlikte olmak için gelen gurbetçiler, yaz tatilini bir bölümünü aileleriyle birlikte geçirmek için önceden rezervasyon yaptırdıkları sahil bölgelerine gideceklerini belirtiyorlar. Gurbetçiler yaz tatili için en çok Antalya ve çevresini tercih ediyor. ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kapıkule'den giriş yapan gurbetçilerin kent ekonomisine de büyük katkı sağladığını söyledi.