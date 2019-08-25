Kapıkule'de sıcakta bekleyen gurbetçilere su hizmeti

EDİRNE - Edirne Belediyesi, Türkiye'de yıllık izinlerini ve tatillerini tamamlayarak, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule'de bekleyen gurbetçilere 20 bin litre su dağıtımı yaptı.

Avrupa'da yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelen gurbetçilerin geri dönüşleri devam ediyor.

Edirne'de yaşanan aşırı hava sıcaklığı altında Kapıkule'de Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmek için bekleyen gurbetçilere Edirne Belediyesi içme suyu dağıttı. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bekleyen gurbetçilere toplamda 20 bin litre su dağıtımı gerçekleştirdi.

Kapıkule'de oluşturulan park alanında bekleyen gurbetçiler, aşırı sıcak altında kendilerine içme suyu desteği veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.