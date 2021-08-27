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Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor - Son Dakika

Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor

27.08.2021 17:14
Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor, System.String[]

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolundaki Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk, günlerdir devam ediyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolundaki Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında oluşturduğu yoğunluk, günlerdir devam ediyor. Gurbetçiler, kendilerine sunulan çeşitli ikram ve imkanlar dolayısıyla Edirne Valiliğine teşekkür etti.

Yıllık izinlerini Türkiye'de tatil yaparak geçiren Avrupalı Türklerin Edirne'deki Sınır Kapılarındaki dönüşleri, yoğun bir şekilde devam ediyor. Memleket özlemleri sonrası geri giden gurbetçiler, dönüş yolunda Edirne'de bulunan Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.

"Gurbetçiler Bulgar ve Yunan sınırında sorun yaşıyor"

Fransa'ya dönen gurbetçilerden Yusuf Şahin, Yunanistan'ın ve Bulgaristan'ın kendi ülkelerinde ve sınır kapılarında Türk gurbetçiler için sorun çıkarttıklarını, kendilerinin ise çaresiz bir şekilde bu duruma katlandıklarını söyledi. Şahin, saatler süren bekleyişlere bir çözüm bulunmasının gerektiğini söyledi.

Kapıkule'deki ücretsiz otopark ve ikramlardan çok memnun olduklarını belirten gurbetçi Şahin, "Edirne Valiliğinin bizim için burada yaptığı hazırlıklardan çok memnunuz. Eskiden bizim çöplerimiz olsun, çay ve su gibi ihtiyaçlarımız karşılanmıyordu ama şuan valiliğin yapmış olduğu sağlık hizmeti olsun, buradaki ikramlar olsun ve buradaki yetkililerin insanları yönlendirmesi çok güzel oldu. Bu konuda çok memnunuz, Allah razı olsun. Bizim buradaki yoğunluk yaşama sıkıntımız Yunanistan ve Bulgaristan'dan dolayı kaynaklanıyor. Yunanistan ve Bulgaristan'ın Türk vatandaşlarına karşı çifte standartlarından dolayı biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan yetkililerin, Türk insanına uygulamış olduğu çifte standarttan dolayı biz veryansın ediyoruz. Onlar bize bu sıkıntıları çıkarıyor. Kapıkule'yi geçtikten sonra vatandaşlar tek tek aranıyormuş ve vatandaşın yıllık olarak memleketten götürmüş olduğu peynir, zeytin ve sür ürünlerine bile el konulduğuna dair haberler duyuyoruz. Bu süt ürünlerini bir müddet sonra da Yunanistan'da ve Bulgaristan'da hepsi biriktikten sonra kendi araçlarını yüklenip götürüldüğünü biliyoruz. Yani bizim yurdumuzdan götürmüş olduğumuz bazı ürünlerin Yunanistan ve Bulgaristan'a ne gibi sıkıntısı olabilir. Bizim götürmüş olduğumuz ürünlerimiz, Yunanistan ve Bulgaristan'dan sonra diğer ülkelerin girişlerinde herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor da sadece bu 2 ülkeye mi sıkıntı oluyor. Yunanistan ve Bulgaristan'ın yaptığı çifte standartlık artık bize yeter dedirtecek bir noktaya getirmiştir. Bize her yerde sıkıntı çıkarıyorlar. Yani biz bunlardan bıkmış durumdayız bir an evvel yetkililerimiz, bu çaresizliğimize bir çare bulsunlar çünkü biz çaresiz kaldık" dedi.

"Valizlerimizi açıp dağıtıyorlar"

Hollanda'ya dönen gurbetçi İlyas Tetik ise, Konya ve Trabzon'da tatilini geçirdiğini ve Türkiye'nin sınır kapılarında problem olmadığını ama Bulgaristan ve Sırbistan gümrük kapılarında kendilerini beklettiklerini, valizlerinin açıp dağıttıklarını, o şekilde bırakmalarının kendileri için problem çıkarttıklarını belirtti. Ayrıca Edirne Valiliğin Kapıkule'deki hizmetlerinin kendileri için hazırladıkları imkanlar için çok mutlu olduklarını, oluşturulan park alanları, oturma alanları ve kurulan stantlardaki çay, kahve, su ve Osmanlı şerbeti gibi ikramların kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti. Tetik, imkanlardan dolayı Edirne Valiliğine teşekkür etti. - EDİRNE

Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor
Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor
Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor
Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor
Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor
Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor
Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor
Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor
Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor

Bulgaristan, Yunanistan, Hamzabeyli, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor - Son Dakika


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