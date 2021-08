Kapıkule, Hamzabeyli ve Pazarkule sınır kapılarında yoğunluk günlerdir sürüyor - Son Dakika

Kapıkule'deki ücretsiz otopark ve ikramlardan çok memnun olduklarını belirten gurbetçi Şahin, "Edirne Valiliğinin bizim için burada yaptığı hazırlıklardan çok memnunuz. Eskiden bizim çöplerimiz olsun, çay ve su gibi ihtiyaçlarımız karşılanmıyordu ama şuan valiliğin yapmış olduğu sağlık hizmeti olsun, buradaki ikramlar olsun ve buradaki yetkililerin insanları yönlendirmesi çok güzel oldu. Bu konuda çok memnunuz, Allah razı olsun. Bizim buradaki yoğunluk yaşama sıkıntımız Yunanistan ve Bulgaristan'dan dolayı kaynaklanıyor. Yunanistan ve Bulgaristan'ın Türk vatandaşlarına karşı çifte standartlarından dolayı biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yunanistan ve Bulgaristan yetkililerin, Türk insanına uygulamış olduğu çifte standarttan dolayı biz veryansın ediyoruz. Onlar bize bu sıkıntıları çıkarıyor. Kapıkule'yi geçtikten sonra vatandaşlar tek tek aranıyormuş ve vatandaşın yıllık olarak memleketten götürmüş olduğu peynir, zeytin ve sür ürünlerine bile el konulduğuna dair haberler duyuyoruz. Bu süt ürünlerini bir müddet sonra da Yunanistan'da ve Bulgaristan'da hepsi biriktikten sonra kendi araçlarını yüklenip götürüldüğünü biliyoruz. Yani bizim yurdumuzdan götürmüş olduğumuz bazı ürünlerin Yunanistan ve Bulgaristan'a ne gibi sıkıntısı olabilir. Bizim götürmüş olduğumuz ürünlerimiz, Yunanistan ve Bulgaristan'dan sonra diğer ülkelerin girişlerinde herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor da sadece bu 2 ülkeye mi sıkıntı oluyor. Yunanistan ve Bulgaristan'ın yaptığı çifte standartlık artık bize yeter dedirtecek bir noktaya getirmiştir. Bize her yerde sıkıntı çıkarıyorlar. Yani biz bunlardan bıkmış durumdayız bir an evvel yetkililerimiz, bu çaresizliğimize bir çare bulsunlar çünkü biz çaresiz kaldık" dedi.

