Kar bastırdı, vatandaşlar otobüs duraklarında mahsur kaldı - Son Dakika

Kar bastırdı, vatandaşlar otobüs duraklarında mahsur kaldı
İSTANBUL - İstanbul'da kent genelinde kar yağışı etkisini attırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, otobüs seferlerinin aksaması nedeniyle yüzlerce vatandaş, Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında mahsur kaldı.
İstanbul'da kent genelinde kar yağışı etkisini attırmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle otobüs seferleri aksadı. Yaklaşık 300 kişi, Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağında mahsur kaldı. Vatandaşlar soğuk havada saatlerce otobüs bekledi.
"Yüzlerce kişi soğukta otobüs bekliyoruz"
Yetkililere seslenen Ragıp Yılmaz isimli bir vatandaş "İşten geldim, yollar kapandı. Şuan mağduruz. Yüzlerce kişi soğukta otobüs bekliyoruz. Yetkililere sesleniyorum lütfen yardım edin." dedi.
Kaynak: İHA
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