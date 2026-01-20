Otoyol savaş alanına döndü: 100\'den fazla araç birbirine girdi

ABD ve Kanada'da etkili olan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuk hava, özellikle trafikte büyük tehlikeye yol açtı. ABD'nin Michigan eyaletinde buzlanan yollar nedeniyle 100'den fazla araç zincirleme kazalara karışırken, çok sayıda kişi yaralandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yollar kapanırken, binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

MİCHİGAN'DA ZİNCİRLEME KAZA, 100'DEN FAZLA ARAÇ BİRBİRİNE EGİRDİ

Michigan Eyalet Polisi, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 100'ü aşkın aracın kaza yaptığını ya da yoldan çıktığını açıkladı. Kazaya karışan araçlar arasında 30'dan fazla tırın bulunduğu belirtildi. Yetkililer, kazalarda can kaybı yaşanmadığını ancak çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

KAPANAN YOLLAR İÇİN SEFERBERLİK

Polis ve karayolları ekipleri, kazalar nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısı yapıldı.

NWS'DEN ÇOK SAYIDA EYALET İÇİN UYARI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Minnesota, Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvanya ve New York eyaletlerinde kar fırtınası ve aşırı soğuk hava riskine karşı uyarı yayımladı. Yetkililer, hava koşullarının önümüzdeki günlerde Florida, Texas ve Georgia gibi güney eyaletlerinde de etkili olabileceğini bildirdi.

KANADA'DA BİNLERCE EV VE İŞYERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle de yaklaşık 140 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Yetkililer, kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), fırtınanın trafik kazalarına neden olduğunu belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca Nova Scotia genelinde okullarda eğitime ara verildi.