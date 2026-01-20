Otoyol savaş alanına döndü: 100'den fazla araç birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Otoyol savaş alanına döndü: 100'den fazla araç birbirine girdi

Haberin Videosunu İzleyin
Otoyol savaş alanına döndü: 100\'den fazla araç birbirine girdi
20.01.2026 00:16  Güncelleme: 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otoyol savaş alanına döndü: 100\'den fazla araç birbirine girdi
Haber Videosu

Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve şiddetli kar fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi. ABD'nin Michigan eyaletinde buz pistine dönen otoyollarda 100'den fazla araç birbirine girerken, Kanada'da fırtınanın şiddetiyle binlerce hane karanlığa gömüldü. Karayollarının savaş alanına döndüğü bölgede ekipler zamanla yarışırken, meteoroloji uzmanları dondurucu hava dalgasının güney eyaletlerine doğru ilerlediği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

ABD ve Kanada'da etkili olan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuk hava, özellikle trafikte büyük tehlikeye yol açtı. ABD'nin Michigan eyaletinde buzlanan yollar nedeniyle 100'den fazla araç zincirleme kazalara karışırken, çok sayıda kişi yaralandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yollar kapanırken, binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

MİCHİGAN'DA ZİNCİRLEME KAZA, 100'DEN FAZLA ARAÇ BİRBİRİNE EGİRDİ

Michigan Eyalet Polisi, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 100'ü aşkın aracın kaza yaptığını ya da yoldan çıktığını açıkladı. Kazaya karışan araçlar arasında 30'dan fazla tırın bulunduğu belirtildi. Yetkililer, kazalarda can kaybı yaşanmadığını ancak çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

Michigan'da otoyol savaş alanına döndü: 100 araç birbirine girdi

KAPANAN YOLLAR İÇİN SEFERBERLİK

Polis ve karayolları ekipleri, kazalar nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, sürücülere zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısı yapıldı.

NWS'DEN ÇOK SAYIDA EYALET İÇİN UYARI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Minnesota, Wisconsin, Indiana, Ohio, Pensilvanya ve New York eyaletlerinde kar fırtınası ve aşırı soğuk hava riskine karşı uyarı yayımladı. Yetkililer, hava koşullarının önümüzdeki günlerde Florida, Texas ve Georgia gibi güney eyaletlerinde de etkili olabileceğini bildirdi.

KANADA'DA BİNLERCE EV VE İŞYERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle de yaklaşık 140 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Yetkililer, kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), fırtınanın trafik kazalarına neden olduğunu belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca Nova Scotia genelinde okullarda eğitime ara verildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Hava Durumu, Güvenlik, Michigan, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Trafik, Kanada, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyol savaş alanına döndü: 100'den fazla araç birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
İstanbul’da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:59
Dolmabahçe’de 905’te mutlu son Beşiktaş, Kayserispor’u son saniyelerde devirdi
Dolmabahçe'de 90+5'te mutlu son! Beşiktaş, Kayserispor'u son saniyelerde devirdi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
20:32
Trump’ın Erdoğan’a teklifinden sonra Netanyahu’dan açıklama geldi
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump’ın Grönland argümanları yerinde
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
18:50
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 01:00:48. #7.11#
SON DAKİKA: Otoyol savaş alanına döndü: 100'den fazla araç birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.