Yaşam

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

13.12.2025 19:14
İstanbul'a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de etkili olan kar yağışıyla birlikte ağaçlar beyaza büründü. Zirvede karpostallık görüntüler oluştu.

Kocaeli'de, hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü Samanlı Dağları'nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe'de akşam saatlerinde yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte ağaçlar beyaza büründü.

KARPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İstanbul'a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki zirvede karpostallık görüntüler oluştu.

"KIŞ LASTİĞİ OLMADAN TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ekiplerin kar küreme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Kıymetli hemşehrilerimizden de kendi can ve mal güvenlikleri ile trafik güvenliği için kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Turizm

Sizin düşünceleriniz neler ?

