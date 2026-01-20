Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı

Bakanlıktan \'yoğun kar yağışı\' ve \'fırtına\' uyarısı
20.01.2026 15:49
Haber Videosu

İçişleri Bakanlığı, Doğu Karadeniz ve Ege kıyılarında beklenen kötü hava koşulları için uyarılarda bulundu. Yoğun kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı, Ege kıyılarında ise kuvvetli fırtına beklendiğini belirten İçişleri Bakanlığı, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 20 Ocak 2026 Salı günü Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in iç ve yükseklerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Muğla'da kuvvetli rüzgar ve fırtına; Datça, Marmaris ve Bodrum'da yer yer kuvvetli fırtına, Aydın'ın güney ve batısı ile İzmir'in güneybatısında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don, tipi, çatı çökmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

