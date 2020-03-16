Kar ve sis Denizli-Antalya kara yolunda ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

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Kar ve sis Denizli-Antalya kara yolunda ulaşımı aksatıyor
6 saat önce
Denizli'de etkili olan sis ve kar yağışı, kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:43 Kaynak: AA
Denizli'de etkili olan sis ve kar yağışı, kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.
Denizli-Antalya kara yolunda öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşımda güçlük yaşandı.
Trafik ekipleri, Pamukkale ile Serinhisar ilçesi arasındaki Cankurtaran mevkisi ve Kazıkbeli Geçidi'nde kontrol noktaları oluşturdu.
Bu güzergahı kullanan sürücüler 25 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgede iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı.
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