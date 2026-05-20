Mayıs'ta kar sürprizi: Ilgar Dağı Geçidi'nde tırlar yolda kaldı

20.05.2026 08:58
Ardahan'ın 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde mayıs ayında aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle çok sayıda tır yolda kaldı. Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sonrası araçlar kontrollü ilerleyebildi.

Ardahan Ilgar Dağı Geçidi'nde Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle çok sayıda tır yolda kaldı. Yüksek rakımlı geçitte sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar kayganlaşan yolda mahsur kaldı.

EKİPLER ALARMDA

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolu açık tutmak için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından yolda kalan tırlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

ETRAF BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mayıs ayında yaşanan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Ilgar Dağı Geçidi çevresi yeniden beyaza büründü. Bölgedeki vatandaşlar ise bahar ayında etkili olan kar yağışının hayretini yaşadı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
