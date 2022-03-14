Kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Karla kaplı kentten genel ve detay görüntüler

Karla kaplı ağaçlar

Kaldırımlarda temizlik çalışması yapan işçiler Malatya'da kar yağışı etkili oldu

Malatya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri kavşak ve ana arterlerde görev aldı, araçlar kontrollü ilerledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kaldırımlarda temizleme çalışması yaparken, yollarda ise don ve buzlanmaya karşı temizlik ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.