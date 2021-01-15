Ege'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Ege'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

15.01.2021 11:21

Ege'de, Uşak kent geneli ile İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Ege'de, Uşak kent geneli ile İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Uşak, sabah başlayan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 10 santimetreye ulaştı.

Uşak Belediyesi, Valilik İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kentin birçok noktasında tuzlama ve kar küreme çalışması başlatıldı.

İzmir ve Ankara'yı birbirine bağlayan E-96 kara yolunda Yenişehir ve Dumlupınar rampalarında kontrollü sağlanan ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan, il merkezinde bazı araçlar kar nedeniyle yolda kaldı.

Manisa

Manisa'nın Demirci, Kula ve Gördes ilçe merkezlerinde sabaha karşı kar yağışı başlarken, Şehzadeler, Soma, Kırkağaç ve Turgutlu ilçelerinde de yüksek kesimler beyaza büründü.

Kula'nın Kavacık mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle E-96 kara yolu, bir süre trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, Karayolları ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Karayolları ile Kula Belediyesi ekiplerinin tuzlama ve açma çalışması yaptığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ayrıca Kula-Alaşehir yolu ile bazı mahalleleri ilçelere bağlayan yolların kapandığı bildirildi.

Demirci'de de kent genelinde yağan kar sonrası belediye ekipleri, yolları açık tutabilmek için 3 greyder, 3 tuzlama aracı ve 20 personelle çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri de Demirci ile Simav arasında geçişi sağlayan ve tipi nedeniyle kapanan 1470 rakımlı Akçakertik Geçidi'ni ulaşıma açtı.

Demirci'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 santimetreyi aşarken, ilçe merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, güne beyaz örtüyle uyanan çocuklar kar sevinci yaşadı.

Soma'da ise yüksek kesimler ve maden sahaları beyaza büründü.

Kar, Şehzadeler ilçesinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı'nda da etkili oluyor.

Denizli

Denizli'de, yüksek kesimlerde sabah kar yağışı başladı.

Denizli Kayak Merkezi, Bağbaşı ve Kefe yaylalarının yanı sıra yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar nedeniyle, Karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

İzmir

İzmir'de ise Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde etkili olan kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu.

Kar kalınlığı Ödemiş'teki kayak merkezi ile turistik yerlerden Gölcük'te 15 santimetreye ulaşırken, Kiraz'da Sarısu ve Ovacık gibi yüksek mahalleler beyaza büründü.

Aydın

Aydın'da ise Kuyucak ve Köşk ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bu ilçelerdeki bazı mahallelerde ulaşımın aksamaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

Ege'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Ege'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Ege'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Ege'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Manisa, İzmir, Uşak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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