Kar yolları kapadı - Son Dakika

Kar yolları kapadı

ERZİNCAN - Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan- Erzurum ve Bayburt-Erzurum kara yolunda yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Erzincan'ın Tercan ilçesi ile Erzurum'un Aşkale ilçesi arasında bulunan güzergahta yol trafiğe kapandı. Yüzlerce araç sürücüsünün yolda mahsur kaldığı güzergahta karayolları ekipleri yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri yolu açmasına rağmen tipinin de etkili olması üzerine güzergah aralıklı yeniden ulaşıma kapanıyor. Yolda kontrollü ulaşım sağlanmaya başlandı.

Kar ve tipinin etkili olduğu Kop Dağı güzergahında da yol her iki yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri ise araçların geçişine izin vermiyor. Bayburt güzergahındaki yaklaşık 100 araç Aşağıkop köyündeki alanda, Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında bekletiliyor.