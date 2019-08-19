Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli- Kandıra
yolunun otogar kavşağı ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Marmaris- Ortaca
yolunun 30-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişler diğer bölümlerden iki yönlü sürdürülüyor.
Aksaray- Ortaköy
yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara- Çankırı
yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yollarından gerçekleşiyor.
Ankara- Konya
yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Artvin Şavşat
yolunun 24-25. kilometrelerinde heyelan nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Anamur- Aydıncık
yolunun 51-54. kilometreleri ile Kırşehir- Kayseri
yolunun 71-72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.
Serinhisar- Karamanlı
yolunun 12-13. kilometrelerindeki istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bozüyük- Bursa
yolunun 51-54. kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde tek şerit trafiğe kapatılırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.