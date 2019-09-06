Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı çalışmaları gerçekleştirildiğinden TEM Otoyolu Hasdal Viyadüğü mevkisi İstanbul ve Ankara istikametlerindeki emniyet şeritleri trafiğe kapatılıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Orhangazi Köprüsü'nün 1-2. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları olduğundan ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Fethiye-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat- Sivas yolunun 34-35. kilometrelerinde köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki bölümünde tek şeritten sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları bulunduğundan Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı yönden (Kırıkkale-Ankara istikametinden) iki yönlü sürdürülüyor.

Serinhisar- Karamanlı yolunun 12-13. kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.