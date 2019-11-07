Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşaklarının 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Gaziemir- Buca kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ilgın- Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki Hastane Kavşağı ve Hastane Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Göksun- Kahramanmaraş yolunun 6-7. kilometrelerindeki Ahmet Eskalen Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tünelin diğer şeridinden kontrollü devam ediyor.

Amasya- Turhal yolunun 30-32. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Amasya-Turhal istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.

Akseki-Manavgat- Alanya yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması nedeniyle bugün 10.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 20-30. kilometrelerindeki yaya üst geçitlerinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım birer şeritten kontrollü devam ediyor.