Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

6 saat önce

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa Kavşağı- Yıldırım Kavşağı 8-9'uncu kilometrelerinde bulunan İsmetiye viyadüğünde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan Mahallesi katılım kolunda İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Muğla- Kale yolunun 36-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 10-24'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35'inci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niksar- Tokat yolunun 49-50'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12'inci, Konya- Ereğli yolunun 58-69'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Tosya- Kargı yolunun 22-24'üncü kilometreleri arasında Tosya Yapraklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Köprülü, Ankara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:34 Kaynak: AA
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