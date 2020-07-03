Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı Kavşağı-İzmit Kandıra Kavşağı arasındaki Gültepe mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 36-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Milas- Yatağan yolunun (Karaltı-Eskihisar) 22-27. kilometrelerinde BSK yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- Akhisar yolu üzerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Bala-Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Merzifon- Çorum yolunun 0-2. kilometrelerinde Merzifon OSB Kavşağı'nda kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kemer- Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerinde Çıralı Kavşağı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Suşehri- Refahiye yolunun 11-13. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon- Rize yolunun 15-19. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çandarlı, Menemen, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Son Dakika

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