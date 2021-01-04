Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Savaştepe- Balıkesir Batı kavşaklarında onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü sürdürülüyor.

Göksun- Elbistan yolunun 5-25, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Oltu- Göle yolunun 2-3 ve Isparta- Eğirdir yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Ulaş- Kangal yolunun 5-6. kilometrelerinde köprü yapımı çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Milas- Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.