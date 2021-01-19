Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı- Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gaziantep- Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Edirne- Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Tokat- Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Isparta- Burdur yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım aynı kilometrelerde servis yolundan kontrollü devam ediyor.
Kaynak: AA
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