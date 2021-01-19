Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

19.01.2021 08:25
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı- Abant Kavşağı (Bolu Tüneli) 25-26. kilometrelerinde derz, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep- Kilis yolunun 8-12. kilometrelerinde (Kalyoncu Üniversitesi mevkisi) köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Tokat- Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Isparta- Burdur yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım aynı kilometrelerde servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Aksaray Ortaköy, Anadolu Otoyolu, Balıkesir, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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